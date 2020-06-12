بولنوار: نأمل إعادة فتح جميع النشاطات التجارية بداية من المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للحجر

دعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين ، الحاج الطاهر بولنوار ، في ميكروفون الإذاعة الوطنية ، اليوم الجمعة ، الى إعادة فتح جميع النشاطات التجارية والخدماتية مع بداية المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للحجر الصحي .

و بعد الترخيص لأكثر من 30 نشاطا تجاري وخدماتي بالعودة الى النشاط في الــ7 من جوان يرتقب أن تستأنف القائمة الثانية من النشاط عملها هذا الأحد من الــ14 من الشهر الجاري حسب ما صرح به رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين .

أما فيما يخص النشاطات المقترحة لعودتها للنشاط فيقول مصدرنا :" أن القرار في ذلك يعود الى الحكومة بعد استشارة اللجنة الوطنية العلمية المكلفة بمتابعة ورصد تطور وباء كورونا ".

ومضى السيد بولنوار يقول :" نحن نتمنى عودة جميع الأنشطة التجارية والخدماتية الى العمل وأملنا متعلق ببيان آخر يحدد بقية الأنشطة التجارية بعد تاريخ الـــ14 جوان ".

وشدد السيد بولنوار على التجار الذين تم أو سيتم فتح محلاتهم التقيد الصارم بإجراءات الوقاية و التطهير الصحية كما أوصت بها اللجنة العلمية ، وعليه يتحمل التجار المسئولية كاملة في هذا الوضع ".

المصدر : الإذاعة الجزائرية