وفاة المترجمة السابقة بوكالة الأنباء الجزائرية زينب زخروف

12/06/2020 - 21:42

توفيت يوم الجمعة المترجمة السابقة بوكالة الأنباء الجزائرية زينب زخروف، زوجة عماش، عن عمر يناهز 56 سنة بعد معاناة طويلة مع المرض، حسبما علم لدى أقاربها.

و شيعت جنازة الفقيدة يوم الجمعة بمقبرة المدنية (الجزائر العاصمة) بعد صلاة العصر.

و أحيلت الفقيدة، التي هي أم لثلاثة أطفال، على التقاعد سنة 2017 بعد مسيرة طويلة في خدمة مصلحة الترجمة بوكالة الأنباء الجزائرية حيث عملت كمسؤولة بذات المصلحة و ساهمت في تكوين عدة أجيال من المترجمين علاوة على ترجمة العديد من المؤلفات.

و إضافة إلى خصالها الإنسانية النبيلة، عرفت الفقيدة في أوساط زملائها بالتزامها المهني طيلة مسيرتها في الوكالة و كانت قدوة و مثالا يحتذى به.

و بهذه المناسبة الأليمة تتقدم إدارة وكالة الأنباء الجزائرية و كافة موظفيها بتعازيهم الخالصة لعائلة الفقيدة داعين المولى عز و جل أن يتغمدها برحمته و يسكنها فسيح جناته.

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مجتمع

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مراسل و صحفي جريدة الخبر " أمحمد الرخاء " في ذمة الله