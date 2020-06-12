وفاة المترجمة السابقة بوكالة الأنباء الجزائرية زينب زخروف

توفيت يوم الجمعة المترجمة السابقة بوكالة الأنباء الجزائرية زينب زخروف، زوجة عماش، عن عمر يناهز 56 سنة بعد معاناة طويلة مع المرض، حسبما علم لدى أقاربها.

و شيعت جنازة الفقيدة يوم الجمعة بمقبرة المدنية (الجزائر العاصمة) بعد صلاة العصر.

و أحيلت الفقيدة، التي هي أم لثلاثة أطفال، على التقاعد سنة 2017 بعد مسيرة طويلة في خدمة مصلحة الترجمة بوكالة الأنباء الجزائرية حيث عملت كمسؤولة بذات المصلحة و ساهمت في تكوين عدة أجيال من المترجمين علاوة على ترجمة العديد من المؤلفات.

و إضافة إلى خصالها الإنسانية النبيلة، عرفت الفقيدة في أوساط زملائها بالتزامها المهني طيلة مسيرتها في الوكالة و كانت قدوة و مثالا يحتذى به.

و بهذه المناسبة الأليمة تتقدم إدارة وكالة الأنباء الجزائرية و كافة موظفيها بتعازيهم الخالصة لعائلة الفقيدة داعين المولى عز و جل أن يتغمدها برحمته و يسكنها فسيح جناته.