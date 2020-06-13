إجلاء 297 مسافرا جزائريا كانوا عالقين في تركيا

حطت مساء أمس الجمعة بمطار الجزائر الدولي طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية على متنها 297 مسافرا جزائريا كانوا عالقين بتركيا بسبب غلق المجال الجوي أمام حركة الطيران الدولية منذ بداية تفشي جائحة كورونا، حسبما صرح به الناطق الرسمي للشركة، أمين أندلسي.

وأوضح ذات المسؤول أن الطائرة (من نوع ارباص A330)، والتي كانت قد اقلعت من مطار اسطنبول (تركيا) في حدود الساعة 12سا30د و على متنها 297 مسافر، تعتبر الثانية من نوعها في غضون 24 سا انطلاقا من نفس البلد.

و كانت قد حطت طائرة تابعة للخطوط الجوية يوم الخميس الفارط قبل الساعة 20سا00د بمطار الجزائر الدولي و على متنها 302 مسافر جزائري كانوا عالقين بهذا البلد، حيث وصل عدد الرعايا الذين تم إجلاؤهم خلال 24سا الأخيرة إلى ما يقارب 600 مسافر، يضيف المسؤول.

و تندرج هذه الرحلات في إطار برنامج إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج نتيجة وقف حركة النقل الجوي، طبقا للتعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بضرورة إجلاء كل الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وتشرف السفارات الجزائرية في الدول التي ما تزال تضم رعايا جزائريين عالقين على تنظيم الرحلات والتواصل معهم عن طريق البريد الالكتروني والرسائل النصية القصيرة.

و منذ بداية الأزمة الصحية منتصف شهر مارس الفارط، تمكنت الجزائر من إجلاء أكثر من 13.000 رعية.