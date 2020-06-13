أهم ما جاء في لقاء رئيس الجمهورية مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية

التقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ليلة الجمعة، مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام الوطنية، تطرق خلاله لمختلف القضايا الوطنية والدولية.
وفيما يلي أهم تصريحات رئيس الجمهورية :
1. الفصل بين السلطات سيكون في الدستور النهائي.
2. علينا الخروج من النظام الرئاسي الصلب في الدستور المطروح.
3. لست بحاجة إلى إبراز دليل على منحي الكثير من الصلاحيات للوزير الأول حتى قبل تعديل الدستور.
4. الإمام له رأي والأستاذ الجامعي له رأي والناس أعداء ما جهلوا، فالبعض لا يعرفون أحمد لعرابة ابن الشهيد الذي استعانت الأمم المتحدة بخبرته، لذا ثقتي فيه كبيرة.
5. وليد العقون أيضا ابن شهيد وقد توفي والده مع شقيق بن مهيدي و كان عضوا في جمعية العلماء المسلمين، لن أزايد عليه.
6. كنت أتوقع هذه الاتهامات خلال مناقشة الدستور لكن ثوابتنا غير مطروحة للنقاش.
7. النقاش حول الدستور مستويات والاهتمام به ظاهرة جيدة.
8. لم نطرح الدستور على الرأي العام إلا بعد السيطرة على الوباء.
9. أتوقع أن نكون جمعنا تقريبا كل المقترحات، مع نهاية جوان ورأيي ألا نربط أمورا مصيرية كالدستور برزنامة، حتى يأخذ حقه من النقاش.
10. جيشنا خرج وراء الحدود تحت راية الأمم المتحدة وبإجماع قومية عربية نحو 6 أو 7 مرات.
11. هذه المرة أردنا أن يخرج جيشنا المسالم في ظروف شفافة، وبصفة ديمقراطية.
12. جيشنا لم يشارك ولن يشارك في عدوان، لأن شعبنا مسالم وجيشنا مسالم يدافع عن السلم، فمن طبع الجزائري أن يجمع ولا يُفرّق.
13. يؤسفني أن النقاش حول مسألة خروج الجيش لم يُنظر إليها كخطوة نحو الديمقراطية.
14. الجيش لن يخرجه رئيس أو قائد جيش بل يخرجه الشعب.
15. الزيادات في الوقود تكاد لا تذكر مقارنة بالزيادات في الأجر الأدنى المضمون وآثار رفع الضريبة على الدخل.
16. من سيرفع أسعار النقل سيدفع ثمن هذه الزيادة.
17. هناك من هو منسجم تماما مع الفوضى الخلاقة، فحذاري من الانسياق.
18. عندما أقول حذاري من الانسياق، فهذا لا يعني القمع بل القضية قضية حماية وطن.
19. الجزائري واع رغم التحريض المتواصل منذ مدة.
20.بعض الاحتجاجات تطلب خدمات فورية تعجيزية تنفيذها يستلزم عمل سنة كاملة.
21.لو كانت التنمية مهمة سهلة، لكنا اليوم أحسن من دول أخرى.