أهم ما جاء في لقاء رئيس الجمهورية مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية

التقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ليلة الجمعة، مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام الوطنية، تطرق خلاله لمختلف القضايا الوطنية والدولية.

وفيما يلي أهم تصريحات رئيس الجمهورية :

1. الفصل بين السلطات سيكون في الدستور النهائي.

2. علينا الخروج من النظام الرئاسي الصلب في الدستور المطروح.

3. لست بحاجة إلى إبراز دليل على منحي الكثير من الصلاحيات للوزير الأول حتى قبل تعديل الدستور.

4. الإمام له رأي والأستاذ الجامعي له رأي والناس أعداء ما جهلوا، فالبعض لا يعرفون أحمد لعرابة ابن الشهيد الذي استعانت الأمم المتحدة بخبرته، لذا ثقتي فيه كبيرة.

5. وليد العقون أيضا ابن شهيد وقد توفي والده مع شقيق بن مهيدي و كان عضوا في جمعية العلماء المسلمين، لن أزايد عليه.

6. كنت أتوقع هذه الاتهامات خلال مناقشة الدستور لكن ثوابتنا غير مطروحة للنقاش.

7. النقاش حول الدستور مستويات والاهتمام به ظاهرة جيدة.

8. لم نطرح الدستور على الرأي العام إلا بعد السيطرة على الوباء.

9. أتوقع أن نكون جمعنا تقريبا كل المقترحات، مع نهاية جوان ورأيي ألا نربط أمورا مصيرية كالدستور برزنامة، حتى يأخذ حقه من النقاش.

10. جيشنا خرج وراء الحدود تحت راية الأمم المتحدة وبإجماع قومية عربية نحو 6 أو 7 مرات.

11. هذه المرة أردنا أن يخرج جيشنا المسالم في ظروف شفافة، وبصفة ديمقراطية.

12. جيشنا لم يشارك ولن يشارك في عدوان، لأن شعبنا مسالم وجيشنا مسالم يدافع عن السلم، فمن طبع الجزائري أن يجمع ولا يُفرّق.

13. يؤسفني أن النقاش حول مسألة خروج الجيش لم يُنظر إليها كخطوة نحو الديمقراطية.

14. الجيش لن يخرجه رئيس أو قائد جيش بل يخرجه الشعب.

15. الزيادات في الوقود تكاد لا تذكر مقارنة بالزيادات في الأجر الأدنى المضمون وآثار رفع الضريبة على الدخل.

16. من سيرفع أسعار النقل سيدفع ثمن هذه الزيادة.

17. هناك من هو منسجم تماما مع الفوضى الخلاقة، فحذاري من الانسياق.

18. عندما أقول حذاري من الانسياق، فهذا لا يعني القمع بل القضية قضية حماية وطن.

19. الجزائري واع رغم التحريض المتواصل منذ مدة.

20.بعض الاحتجاجات تطلب خدمات فورية تعجيزية تنفيذها يستلزم عمل سنة كاملة.

21.لو كانت التنمية مهمة سهلة، لكنا اليوم أحسن من دول أخرى.