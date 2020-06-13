303 شخصا يغادرون الحجر الصحي بعد اجلائهم من فرنسا

غادر اليوم السبت 303 شخص، تم إجلاؤهم سابقا من دولة فرنسا، الحجر الصحي الاحترازي (14 يوما) بإقامة المعهد الجزائري للبترول بعاصمة الولاية بومرداس، في إطار تنفيذ التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، حسبما أفاد به مصدر من الولاية.

وذكرت مصالح ديوان الوالي بأنه "تم رفع الحجر الصحي الاحترازي، بحضور السلطات المحلية والولائية، عن ما يزيد عن 303 رعية جزائرية أجلتهم السلطات العمومية الجزائرية من دولة فرنسا، بعد انتهاء المدة المحددة لهذا الإجراء الصحي الوقائي الذي مكنهم من الاستفادة من تكفل طبي ونفساني بالكامل".

وتم تخصيص و سائل النقل عبر ولايات الوطن ليتمكن الأشخاص الذين خضعوا للحجر الصحي من العودة إلى منازلهم على متن حافلات وضعتها مصالح النقل بالولاية في المتناول، حسب نفس المصدر.

كما أكد مدير السياحة والصناعات التقليدية، الوردي عبيدي، بأن "الهيئات المعنية بدأت في تنظيف وتعقيم كل مبنى ومرافق هذا المركب الذي أوى الأشخاص المذكورين ووضعه تحت أهبة الاستعداد في حالة استقبال رعايا آخرين في نفس هذا الإطار، في قادم الأيام.