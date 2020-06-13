اجتماع مجلس الوزراء هذا الأحد

13/06/2020 - 17:02

يعقد مجلس الوزراء يوم غد الأحد اجتماعه الدوري بتقنية التواصل المرئي عن بعد برئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، حسبما أورده اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان "يعقد مجلس الوزراء صباح غد الأحد 14 جوان 2020 اجتماعه الدوري بتقنية التواصل المرئي عن بعد برئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني".

و أوضح المصدر أن جدول الأعمال هذا الاجتماع "يتضمن دراسة عدد من النقاط ذات الصلة بقطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، والصيد البحري والمنتجات الصيدية، والمالية، والطاقة، والصناعة والمناجم، والفلاحة والتنمية الريفية، والتجارة، وتطور الوضعية الصحية المرتبطة بجائحة كورونا".

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