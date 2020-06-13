الشلف: انتشال جثة غريق مفقود منذ 7 أيام بشاطئ تنس

انتشلت وحدات الحماية المدنية بتنس (55 كلم شمال الشلف) مساء اليوم السبت جثة غريق مفقود منذ سبعة أيام بالمنطقة الصخرية بالشاطئ المركزي لذات المدينة، حسبما علم لدى خلية الإعلام والاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح المصدر أن فرق الغطس التابعة للوحدة البحرية لمصالح الحماية المدنية بتنس، تمكنت مساء اليوم في حدود الساعة الخامسة وأربعين دقيقة من انتشال جثة الشاب المفقود منذ سبعة أيام بالمنطقة الصخرية للشاطئ المركزي بتنس.

وأبرز المصدر أن جثة الضحية البالغ من العمر 16 سنة عثر عليها على بعد 200 متر عن الشاطئ المركزي، حيث تم انتشالها بصعوبة نظرا لاضطراب حالة البحر.

واستنادا لذات المصدر فقد تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى "زيغود يوسف" بتنس.

و تجدر الإشارة إلى أن عملية البحث عن جثة الضحية استغرقت سبعة أيام كاملة بسبب اضطراب حالة البحر ، فيما شارك بالعملية غطاسون من ولايتي عين الدفلى وغليزان ، وكذا هواة غطس متطوعين من أبناء المنطقة.

كما تم بالمناسبة تسجيل هبة تضامنية كبيرة من طرف أهالي مدينة تنس الذين أقاموا خيمة عزاء لعائلة الغريق التي تنحدر من حي "الشقة" بالشلف، وهي البادرة التي لقيت استحسان القاطنة المحلية.