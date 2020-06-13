عشرات الاصابات في صفوف الفلسطينيين إثر قمع الاحتلال مسيرة برام الله

أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم السبت، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة /كفر قدوم/ الأسبوعية، المناهضة للاستيطان شرق محافظة /قلقيلية/ بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة /كفر قدوم/ عقب انطلاق المسيرة، وأطلقت وابلا من الرصاص المعدني وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين بالرصاص المعدني، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما جرى معالجة المصابين بالاختناق ميدانيا.

من جهة أخرى، دخل الأسير أنس إبراهيم محمد عقبة بريكي من محافظة /جنين/، عامه الـ 19 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال منتصر سمور مدير نادي الأسير في /جنين/ إن الأسير بريكي محكوم بالسجن الفعلي لمدة 22 عاما، وعانى سنوات من سياسة العقاب التعسفي والعزل وانتهاج سياسة التنقل بين السجون من قبل إدارة سجون الاحتلال.