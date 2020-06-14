انطلاق فعاليات حملة تحسيسية للوقاية من التسمم العقربي بورقلة

تتواصل اليوم الأحد فعاليات حملة تحسيسية للوقاية من التسمم العقربي بورقلة بمبادرة من جمعية النخبة الوطنية للعلوم الطبية، حسبما علم لدى المنظمين.

وتجري هذه الحملة التي ينشطها كوكبة من المتدخلين على غرار عدد من الأطباء المختصين والاطارات على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر فيديوهات تحسيسية بالإضافة إلى برامج يتم بثها عبر أمواج الإذاعة المحلية، كما أوضح رئيس المكتب الولائي للجمعية.

ويتوخى من هذه الحملة تزويد الجمهور بالمعلومات اللازمة حول المخاطر التي تسببها لسعات العقارب، والتي تعرف تزايدا خلال موسم الصيف، حيث تتسبب أحيانا في تسجيل وفيات، يضيف محمد صهيب تلي.

وسيتم تقديم نصائح مختلفة تتعلق بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة وتجنب الطرق التقليدية في العلاج، علاوة على التأكيد على ضرورة نقل الشخص الذي تعرض للسع بسرعة نحو أقرب مرفق صحي للاستفادة من للرعاية الطبية للازمة، حسب ذات المتحدث.

وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها قطاع الصحة في مكافحة التسمم العقربي، مازالت هذه الآفة تشكل انشغالا هاما بالنسبة للصحة العمومية في الجزائر، حسب رئيس مصلحة علم الأوبئة والطب الوقائي على مستوى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بورقلة، فؤاد محمدي، مشيرا إلى أن السنة الفارطة قد عرفت تسجيل لا يقل عن 3.040 ضحية لسعات العقارب، حيث أدت خمسة منها إلى الوفاة.

يذكر أن عمليات جمع العقارب، التي توفيرها لفائدة معهد باستور من أجل إنتاج المصل المضاد للسم، ساهمت في الحد من انتشارها، مما يقلل من عدد اللسعات.

وتم خلال نفس الفترة جمع حوالي 49 ألف عقرب عبر مختلف بلديات ولاية ورقلة ، وتم تسليمها إلى ملحق معهد باستور لاستخراج السم، حسب إطارات بهذه المؤسسة.

وساهمت حملات جمع العقارب المختلفة التي نفذت خلال فترة الصيف، ولا سيما التي أشرفت عليها جمعية ولاية ورقلة لمكافحة التسمم العقربي، إلى جانب العديد من المتطوعين، في الحد من انتشار العقارب، بالإضافة إلى عدد الحالات اللدغات ، قاتلة في بعض الأحيان.

وتجدر الاشارة إلى أن ولاية ورقلة تعتبر واحدة من مواطن الأندورتونوس أستراليس، وهو أحد أنواع العقارب الأكثر خطورة والمسؤول عن أكبر عدد من اللدغات والوفيات.