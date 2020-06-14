بقاط بركاني: سجلنا تقدما في احتواء انتشار وباء كورونا

أكد عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطور انتشار وباء كورونا ورئيس عمادة الأطباء بقاط بركاني أن قرار الحكومة رفع الحجر جاء نتيجة تسجيل تقدم ملحوظ في احتواء انتشار وباء كورونا واستقرار في حالات الاصابة.

وأوضح بركاني لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" الذي تبثه القناة الأولى أن رفع الحجر سواء بصفة كلية أو جزئية كان بسبب تراجع حالات الإصابة في العديد من الولايات عبر التراب الوطني مشددا على ضرورة التقيد بإجراءات وتدابير الوقاية المطلوبة.

ويرى بركاني أن مدن الشمال هي الأكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا مقارنة بمدن الجنوب بسبب الكثافة والاكتظاظ السكاني معتبرا بالمناسبة أن القناع هو الحاجز الأخير لحماية الفرد والمجتمع من أجل كسر سلسلة العدوى وبالتالي الحد من انتشاره وتفادي موجة ثانية للوباء.

وشدد بركاني على اجبارية ارتداء القناع الواقي مشبها أهميته في حماية الفرد كأهمية وضع حزام الأمان في السيارة لكنه في المقابل أشار إلى أن ارتداء القفازات لا جدوى منه لأن الفيروسات تنتقل في الهواء متوقعا تراجع عدد حالات الاصابة خلال هذا الشهر بشكل كبير في حالة الالتزام بالتدابير الوقائية.

ولفت بركاني في السياق إلى أن التقدم المسجل يعود الفضل فيه إلى الاجراءات المتخذة من طرف الحكومة بتقليص النشاطات وغلق المدارس والمحلات وتعليق استخدام وسائل النقل الجماعية فضلا عن تدابير أخرى.