مطرب الأغنية العيساوية زين الدين بن عبد الله في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم الأحد بالمركز الاستشفائي الجامعي الحكيم ابن باديس بقسنطينة مطرب الأغنية العيساوية زين الدين بن عبد الله عن عمر ناهز 57 سنة، حسب ما علم من المديرية المحلية للثقافة.

و حرص المطرب الراحل طوال مسيرته الفنية على توثيق الألحان و الطبوع القسنطينية التي تم اعتمادها في أداء كل أغنية وكذا كتابة طريقة الأداء لتستفيد منها الأجيال الصاعدة و تصبح تعتمد في تكوينهم الفني و الموسيقي.

كما كانت له تجارب في التأليف من بينها كتاب بعنوان "مختلف نوبات الطريقة العيساوية بمدينة قسنطينة" و الذي تناول فيه تراث الطرق الصوفية بمدينة الصخر العتيق.