رئيس الجمهورية يترأس مجلسا للوزراء هذه الأثناء

يترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في هذه الأثناء مجلسا للوزراء خصص لدراسة عدة ملفات.

وذكرت رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أنّ " رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون يترأس في هذه الأثناء اجتماع مجلس الوزراء رقم 11."

ويتضمن جدول الأعمال هذا الاجتماع " دراسة عدد من النقاط ذات الصلة بقطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، والصيد البحري والمنتجات الصيدية، والمالية، والطاقة، والصناعة والمناجم، والفلاحة والتنمية الريفية، والتجارة، وتطور الوضعية الصحية المرتبطة بجائحة كورونا".