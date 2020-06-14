تعيين مصطفى زيكارة مديرا عاما للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

14/06/2020 - 14:31

عين وزير الصناعة و المناجم، السيد فرحات آيت علي براهم، السيد مصطفي زيكارة مديرا عاما للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار خلفا للسيد عبد الكريم منصوري، حسب ما افاد اليوم الاحد بيان وزارة الصناعة و المناجم.

و اشرف الامين العام للوزارة، السيد محمد بوشمة، على مراسم تنصيب المدير العام الجديد، بحضور المدير العام لترقية الاستثمار بالنيابة بوزارة الصناعة و المناجم، السيد رضا حلطالي، و كذا اطارات من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، حسب ما أوضحت الوزارة.

و دعا الامين العام للوزارة -خلال مراسم التنصيب- السيد زيكارة الى توجيه الجهود نحو "خلق ديناميكية جديدة للاستثمار في اطار السياسة الحكومية الجديدة لإعادة بعث الاقتصاد الوطني، كما قدم شكره للسيد منصوري" للجهود التي بذلها على رأس الوكالة.

اقتصاد