تعيين مصطفى زيكارة مديرا عاما للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

عين وزير الصناعة و المناجم، السيد فرحات آيت علي براهم، السيد مصطفي زيكارة مديرا عاما للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار خلفا للسيد عبد الكريم منصوري، حسب ما افاد اليوم الاحد بيان وزارة الصناعة و المناجم.

و اشرف الامين العام للوزارة، السيد محمد بوشمة، على مراسم تنصيب المدير العام الجديد، بحضور المدير العام لترقية الاستثمار بالنيابة بوزارة الصناعة و المناجم، السيد رضا حلطالي، و كذا اطارات من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، حسب ما أوضحت الوزارة.

و دعا الامين العام للوزارة -خلال مراسم التنصيب- السيد زيكارة الى توجيه الجهود نحو "خلق ديناميكية جديدة للاستثمار في اطار السياسة الحكومية الجديدة لإعادة بعث الاقتصاد الوطني، كما قدم شكره للسيد منصوري" للجهود التي بذلها على رأس الوكالة.