رفع الحجر الصحي : سائقو الأجرة يصفون شروط استئناف نشاطهم بـ " التعجيزية "

وصف سائقو سيارات الأجرة البروتوكول الصحي والشروط التي فرضتها السلطات من أجل استئناف ممارسة نشاطهم بالتعجيزية وصعبة التطبيق بعد توقف عن العمل لأكثر من 3 أشهر.

وطالب رئيس الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة حسين ايت إبراهيم في تصريح للإذاعة الجزائرية بإعادة النظر في هذه الشروط، لا سيما أن أغلب السائقين الذين بقوا بدون مدخول طيلة فترة الحجر الصحي لا يستطيعون اقتناء الزجاج الفاصل بين السائق والزبون فضلا عن الأغلفة البلاستيكية التي يتم استبدالها عند توصيل أي زبون والأقنعة الواقية والمعقم الكحولي ، مشيرا إلى أن " هناك أمور بسيطة يمكن تطبيقها كإجبارية استعمال الكمامة، واستعمال المعقم الكحولي، أما بقية الشروط فلا نستطيع أن نضمن تطبيقها ".

وأضاف آيت ابراهيم أن أغلب سائقي الأجرة لم يستفيدوا من منحة المليون سنتيم التي أقرها رئيس الجمهورية للمتضررين من وباء كورونا بسبب عدم عدم توفرهم على التغطية الاجتماعية".

يأتي هذا بعدما أعلنت مصالح ولاية الجزائر عن استئناف نشاط النقل بسيارات الأجرة الفردية بداية من 15 جوان الجاري على أن تقتصر الخدمة على مستوى المحطات الحضرية.