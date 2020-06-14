كورونا: 109 إصابة جديدة و186 حالة شفاء و7وفيات

سجلت 109 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات جديدة خلال ال24 ساعة الماضية في الجزائر، فيما تماثل 186 مريضا للشفاء، حسب ما أعلن عنه هذا الأحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار