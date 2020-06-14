كورونا: 109 إصابة جديدة و186 حالة شفاء و7وفيات

14/06/2020 - 17:02سجلت 109 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات جديدة خلال ال24 ساعة الماضية في الجزائر، فيما تماثل 186 مريضا للشفاء، حسب ما أعلن عنه هذا الأحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار وسوم: كورونا, الحصيلة اليومية, الدكتور جمال فورارالجزائر, صحة طالع ايضاً بقاط بركاني: سجلنا تقدما في احتواء انتشار وباء كورونا رفع الحجر الكامل في 19 ولاية و تعديل التوقيت في 29 ولاية أخرى كورونا: 9 وفيات و 112 إصابة جديدة وتمثل 98 حالة للشفاء استئناف نشاط سيارات الأجرة الفردية بالعاصمة بداية من الاثنين المقبل