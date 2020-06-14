المدير العام للإذاعة يطمئن على المصابين بكورنا من إذاعة بومرداس

قام اليوم المدير العام للإذاعة الوطنية جمال سنحضري بزبارة ميدانية إلى مقر إذاعة بومرداس التي تعرض 5 من عمالها إلى الاصابة بفيروس كورونا ما استدعى إخضاع جميع العاملين بها إلى الحجر الصحي وإيفاد طاقم إذاعي لضمان استمرارية البث.

وقال المدير العام للاذاعة خلال زيارة لبعض الزملاء المصابين بفيروس كورونا والذي يخضعون للحجر الصحي أن المعلومات المتوفرة تؤكد أن المصابين في صحة جيدة ولم يتعرضوا لمضاعفات أو أعراض خطيرة هم وعائلاتهم ، حيث يتواجد 3 منهم في منازلهم أما السائق فمازال يخضع للعلاج بالمستشفى ، مضيفا ألأنه قام بزيارة أحد العمال المصابين الذي وجده في صحة جيدة.

وتمنى السيد جمال سنحضري عودة كامل الطاقم الإذاعي لمحطة بومرداس إلى العمل في صحة جيدة في أقرب وقت ، معبرا عن امتنانه للطاقم الذي سهر على استمرارية البث وتقديم خدمة إعلامية للمستمعيين .