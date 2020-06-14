ضبط ازيد من قنطارين من الكيف المعالج بمنطقة بني ونيف الحدودية ببشار

ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت بمنطقة بني ونيف الحدودية بولاية بشار، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بقنطارين وأربعة كيلوغرامات، حسب ما أورده يوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "في اطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وفي سياق الجهود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 13 جوان 2020، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر ب قنطارين (2) و أربعة (04) كيلوغرامات وذلك اثر دورية بحث وتفتيش بمنطقة بني ونيف الحدودية ولاية بشار بالناحية العسكرية الثالثة".

في سياق متصل، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الامن الوطني بأم البواقي بالناحية العسكرية الخامسة ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجزت (5852) قرص مهلوس ومركبة سياحية فيما ضبط عناصر الدرك الوطني (13) قنطارا من مادة التبغ ببسكرة بالناحية العسكرية الرابعة".

من جهة اخرى، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة خمسة (05) اشخاص وحجزت أربع (04) مركبات رباعية الدفع و15،24 طنا من المواد الغذائية و 880 لتر من الوقود الموجه للتهريب".