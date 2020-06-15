أسعار النفط تتراجع وسط احتمال موجة جديدة لفيروس كورونا المستجد

تراجعت أسعار النفط، هذا الاثنين، لتواصل خسائر الأسبوع الماضي، إذ عادت الحالات اليومية للإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى الزيادة في الصين واليابان والولايات المتحدة، ما أثار المخاوف من احتمال عودة المرض للتفشي على نطاق واسع بما قد يضر بتعافي الطلب على الوقود.

وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت 32ر1 دولار بما يعادل 4ر3 بالمائة إلى 41ر37 دولار للبرميل.

بحلول الساعة 07.16 بتوقيت غرينتش، وهبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75ر1 دولار أو 8ر4 بالمائة إلى 51ر34 دولار للبرميل.

وتراجعت الأسواق المالية، بشكل عام، وسط تقارير عن سلسلة جديدة من الإصابات بالمرض في العاصمة الصينية (بكين)، ما أطفأ شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وتراجع الخامان القياسيان نحو 8 بالمائة الأسبوع الماضي في أول انخفاض أسبوعي منذ شهر أبريل الماضي، مع عودة حالات الإصابة بالمرض في الولايات المتحدة للزيادة.