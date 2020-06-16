شريف عماري للإذاعة: نتوقع محصولا زراعيا وفيرا هذا الموسم

توقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري أن يكون المحصول الفلاحي وفيرا هذا الموسم ببلوغه نحو 56 مليون قنطار نظرا لعدة مؤشرات، "على رأسها كميات الأمطار التي جاءت في وقتها، لاسيما خلال شهري مارس وأفريل وهو ما يقلص من فاتورة الواردات في هذا المجال".

وأضاف شريف عماري الذي نزل ضيفا هذا الثلاثاء على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن حملة الحصاد والدرس التي انطلقت في 12 افريل المنصرم في الجنوب ومنذ 4 أيام في الشمال "تشهد تزايدا في الإنتاج وتحسنا في التأطير التقني وعوامل أخرى تساعد في الإنتاج والإنتاجية، على غرار اللجنة الوطنية لمتابعة الحملة وما يرافقها من بنوك و وكالات التأمين، ديوان الحبوب، معاهد النبتات وغيرها".

وفي مجال التخزين كشف الوزير عن استلام تسعة مخازن بطاقة استيعابية تصل الى 5،3 مليون قنطار وهو "ما يعطي أريحية في جانب التخزين الاستراتيجي" .

وثمن شريف عماري قرار منع استيراد بعض المواد الغذائية واعتبره بمثابة الحافز الذي يشجع الفلاح الجزائري ويسمح بدفع الصناعة التحولية وترقية الصادرات.

وبخصوص أسواق الماشية ومع اقتراب عيد الاضحى المبارك قال الوزير إن عملية الرفع الجحر التدريجي عن هذه الأسواق مستمرة و مرفوقة بمراقبة ميدانية، موجها نداءه للموالين "للتحلي بروح المسؤولية والتقيد بالنصائح الطبية من اجل تأمين وسلامة هذه الفضاءات".

المصدر: الاذاعة الجزائرية