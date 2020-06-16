علي معزوز لموقع الإذاعة :طورنا نسيجا بأجزاء نانونية ذا تعقيم ذاتي في سبيل مواجهة فيروس كورونا

كشف نائب رئيس جامعة البويرة المكلف بالعلاقات الخارجية الدكتور علي معزوز أن مخبر تسيير وتثمين الموارد الطبيعية وضمان الجودة بذات الجامعة يطور نسيجا بأجزاء نانونية دقيقة جدا يعمل على تعقيم نفسه ذاتيا وهذا في اطار الجهود المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا - كوفيد 19-

وقال علي معزوز في حديث خص به موقع الإذاعة الجزائرية هذا الثلاثاء بأن التجارب المخبرية لهذا النسيج أثبتت نجاعتها بنسبة 95 بالمائة مضيفا أنه "سيتيح درجة عالية جدا من الحماية لمستعمليه وأن استخدماته ستتعدى المجال الطبي الى عدة مجالات أخرى".

وأوضح الدكتور معزوز أن هذا المشروع يأتي في إطار مشاريع الشراكة الدولية التي اطلقتها الجامعة الدولية للفرنكفونية مؤكدا أن جامعة البويرة حاملة المشروع وصاحبة الفكرة المبتكرة .

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية / إيمان لعجل