زغماتي : إجماع على العودة تدريجيا للعمل القضائي مع احترام قواعد الوقاية من كوفيد -19

أشار وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة إلى وجود "إجماع على ضرورة العودة التدريجية" للعمل القضائي مع احترام القواعد والإجراءات الوقائية من فيروس كوفيد 19 .

وقال زغماتي في تصريح للصحافة خلال إشرافه على تنصيب السيد برنو كمال مديرا عاما جديدا لعصرنة العدالة أنه "عقد أمس الاثنين اجتماعا عن طريقة تقنية التحاضر عن بعد مع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين" تم خلاله التأكيد على "ضرورة العودة تدريجيا إلى العمل القضائي مع احترام القواعد والإجراءات الوقائية من وباء كوفيد 19 ".

وأبرز الوزير أن "سير المحاكمات سيستمر دون جمهور وهو أمر ضروري " بسبب - كما قال -"الظروف الحالية التي أملتها الأزمة الصحية" التي تعرفها الجزائر على غرار باقي الدول.

وعن تاريخ العطلة القضائية للسنة الجارية 2020 , أفاد زغماتي أن هذا الموضوع "لم يحسم فيه بعد".