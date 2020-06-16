وزير الموارد المائية يستبعد حدوث انقطاع أو تذبذب في التزويد بالماء الشروب خلال صائفة 2020

استبعد وزير الموارد المائية ارزقي براقي هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة حدوث أي انقطاع أو تذبذب في التزويد بالماء الشروب خلال صائفة 2020.

وقال السيد براقي في تصريح صحفي على هامش يوم دراسي حول موضوع "ثمين وحماية الأودية بالجزائر" أنه سيتم توفير الماء الشروب للمواطنين في موسم الصيف بشكل يومي ومستمر إلا في حالة حدوث خلل أو عطب تقني "غير متوقع" الذي سيتم التكفل به آنيا لضمان عودة الخدمة في آجال محدودة.

و بعد أن أشار إلى أن نسبة امتلاء السدود بلغت أكثر من 60 بالمائة، أكد الوزير وفرة المياه السطحية والجوفية التي تزخر بها البلاد رغم ضعف نسبة التساقط هذه السنة.

و أضاف أنه تم تخزين على مستوى السدود عبر كامل القطر الوطني أكثر من 4 مليارات متر مكعب من المياه.

وأكد في سياق متصل أن حجم المياه الشروب المستهلكة على المستوى الوطني ارتفعت بـ 10 بالمائة منذ بداية أزمة فيروس كورونا في مارس الماضي .