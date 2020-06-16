كورونا: 116 إصابة جديدة و107 حالة شفاء و 11 وفيات في الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 11 وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية في الجزائر، فيما تماثل 107 مريضا للشفاء، حسب ما أعلن عنه هذا الثلاثاء الناطق الرسمي للجنة رصد و متابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن العدد الاجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 11147 حالة، أي ما يمثل نسبة 25 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 788 وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 7842.

وأشار الى أن الوفيات الجديدة سجلت بولايات ميلة (2) الوادي (2) الجزائر العاصمة (1 ) أم البواقي (1) سطيف (1) باتنة (1) البويرة (1) بجاية (1) و تيبازة (1).

وأضاف الدكتور فورار أن الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمائة من مجموع حالات الوفيات.

وأوضح أن 29 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية و 12 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به، فقد بلغ عددها 22965 وتشمل 9493 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و13472 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 42 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وفي الأخير، دعا الدكتور فورار كل المواطنين إلى اليقظة في هذه الفترة الحاسمة بالاحترام الصارم لقواعد الوقاية خاصة الاستعمال الإجباري للقناع الواقي معتبرا بالمناسبة ارتداء القناع الواقي واجب وطني و سلوك مسؤول من اجل تقليص انتقال الفيروس.