المجلس الثقافي البريطاني بالجزائر يبث مكتبته الرقمية عبر الانترنت

﻿ قام المجلس الثقافي البريطاني، اليوم الثلاثاء، ببث مكتبته الرقمية عبر الأنترنت، وذلك للسماح للمشتركين الجزائريين بالولوج مجانا إلى المكتبة وتصفح العديد من المضامين الثقافية والتربوية والعلمية.

وتم إطلاق المكتبة الرقمية التي تزخر بآلاف الأعمال والصحف والكتب الإلكترونية والتسجيلات وغيرها خلال حفل أقيم بقصر الثقافة، مفدي زكرياء، بحضور وزيرة الثقافة مليكة بن دودة.

وفي كلمة لها بهذه المناسبة، قالت الوزيرة أن "هذا المشروع يجسد عمق العلاقات الثقافية بين الجزائر والمملكة المتحدة، كما يترجم الرغبة في الحفاظ مهما كانت الظروف على روابط التبادل والتقارب " بين الشعبين.

واعتبرت أن إطلاق هذه الأرضية الرقمية يعد "فرصة من أجل تعزيز العلاقات الثقافية الثنائية" التي ستشهد، على حد قولها، مشاريع تعاون أخرى في المستقبل.

من جهته، أكد سفير المملكة المتحدة في الجزائر باري لوون أن إتاحة هذه المكتبة على الانترنت هو بمثابة "تمهيد" لتطوير الشراكة بين بلده والجزائر، لاسيما في مجال الثقافة الذي "يعتبر قاعدة لتنمية اقتصاد المعرفة" .

في حين أشاد مدير مركز "بريتيش كونسل"، أورلاندو إيدواردز بـ"اهتمام الجزائر بتسهيل التبادل الثقافي بين البلدين"، مؤكدا التزام مركزه بوضع تحت تصرف الأعضاء الجزائريين "معارف وموارد" في شتى المجالات.

للإشارة، فإن المكتبة الرقمية للمركز الثقافي البريطاني تتيح للطلبة والباحثين والشغوفين بالثقافة الإنجليزية فرصة الاطلاع مجانا على الآلاف من الوثائق الرقمية في مجالات متنوعة على غرار الثقافة والعلوم والتربية.

كما يمكن تصفح العديد من الكتب الإلكترونية والسمعية والجرائد والمجلات والقصص المصورة بل وحتى العناوين المصورة والمسرحيات والمسلسلات والحفلات الموسيقية عبر موقع المجلس: www.britishcouncil.dz وإلى جانب الكتب الأكاديمية في جميع التخصصات الجامعية على غرار علم الإنسان والفنون الجميلة والآداب والاقتصاد التي تقترحها المكتبة الرقمية، فإنها تسمح للمشتركين بممارسة اللغة الانجليزية والتمرن عن بعد على التطبيقات والبرمجيات المتاحة.

يذكر أن "بريتيش كونسل " الذي تأسس سنة 1934 هو منظمة عمومية تشرف على تمويلها الحكومة البريطانية ومكرس خصيصا لمجالات التربية والعلاقات الثقافية، بحيث يتواجد اليوم في أكثر من 100 بلد لاسيما للترويج للفن والثقافة واللغة الانجليزية.