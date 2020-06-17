اتفاقيات بين جامعات شمال وجنوب البلاد لتحسين التأطير البيداغوجي

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنه سيتم "إبرام اتفاقيات بيداغوجية" بين جامعات شمال وجنوب البلاد لتمكين هذه الأخيرة من تأطير الطلبة في بعض التخصصات التي تشهد نقصا فيها.

وأوضح الوزير خلال رده على انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه بغرض توفير التأطير البيداغوجي اللازم لطلبة الجنوب سيتم إبرام اتفاقيات بين جامعات شمال وجنوب الوطن التي تعرف نقصا في بعض التخصصات مشيرا إلى أن الرفع من مستوى جامعات الجنوب تعد من أولويات الوزارة.

وبموجب هذه المبادرة سيتم اللجوء إلى أساتذة من جامعات الشمال لتقديم دروس دعم وتربصات وكدا دروس تطبيقية على مراحل لفائدة طلبة الجنوب في تخصصات محددة على أن يتم الاتفاق على نمط وكيفية التعاون البيداغوجي بين هذه الجامعات وستكلل هذه الاتفاقيات البيداغوجية بشهادات تخرج تمضى مناصفة بين الجامعتين المعنيتين.

وفي موضوع آخر، كشف وزير التعليم العالي عن مشروع انجاز مدرسة متخصصة في الذكاء الاصطناعي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله كمرحلة أولى تمهيدا لإنشاء ثمانية مدارس في غضون 2021 .

وبخصوص السنة الجامعية الحالية، قال وزير القطاع انه سيتم تخصيص، ابتداء من نهاية شهر أوت ، خمسة أسابيع لتقديم دروس مكثفة في كل الجامعات لتدارك التأخر ولتقييم عملية تقديم الدروس والمحاضرات عبر الانترنت التي تم اللجوء إليها بسبب الحجر الصحي.

وفي سياق متصل، أكد شيتور على أهمية توفير كل الظروف اللازمة للأستاذ لتحسين مردودية الجامعة الجزائرية ووقف هجرة الأدمغة ملتزما في نفس الإطار بإعادة النظر في منظومة الخدمات الجامعية برمتها.