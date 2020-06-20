مهنيو الفلاحة يرافعون لاستقلالية ديوان الزراعات الصناعية

أكد مهنيو القطاع الفلاحي أن إنشاء ديوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية يعكس إرادة سياسية قوية لتعزيز الأمن الغذائي مطالبين بتمتع الديوان بالاستقلالية التامة و لامركزية القرار .

وفي هذا الشأن يقول رابح هدار رئيس الغرفة الفلاحية لولاية غرداية يقول في ميكروفون القناة الأولى للإذاعة الجزائرية :" هو مشروع أتى بقرار وسيادة سياسية حكيمة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وله هدفين رئيسيين أولهما تعزيز مفهوم الأمن الغذائي بتوسيع المساحات الزراعية وإنتاج المواد الإستراتيجية واسعة الاستهلاك لاسيما القمح اللين والذرة والزراعات المتعلقة بالصناعات التحويلية بالنسبة للسكر و والزيوت وانعكاسه على التنمية المحلية بالنسبة لمناطق الجنوب ".

من جهته قال رئيس الغرفة الفلاحية لولاية ورقلة ،شكري بوزيان عقبة ، أشاد بإشراك المهنيين في بلورة وصياغة مشروع الديوان :" اعتبرها إضافة قيمة خاصة وان الجنوب يزخر بكثير من المؤهلات أين كشف بان الولاية لوحدها تحوي مليون هكتار صالحة للزراعة ".

المصدر : الإذاعة الجزائرية