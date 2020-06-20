الصين: إصدار التسلسل الجينومي الفيروسي لآخر مجموعات كورونا

20/06/2020 - 10:07

أصدر المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها التسلسل الجينومي الفيروسي للمجموعات الأخيرة من عدوى وباء كورونا الجديد (كوفيد 19).

وجاءت البيانات التي تمّ نشرها عبر نظام الخدمة الوطني لموارد العلوم والتكنولوجيا بشأن فيروس كورونا الجديد، من عينات حالات كوفيد-19 وعينات بيئية.

في الوقت نفسه، قدّم المركز تسلسل الجينوم ذا الصلة إلى منظمة الصحة العالمية والمبادرة العالمية لمشاركة جميع بيانات الإنفلونزا لتبادل البيانات على الصعيد العالمي.

وتم إنشاء نظام الخدمة الوطني لموارد العلوم والتكنولوجيا بشأن فيروس كورونا الجديد بشكل مشترك من قبل كل من المركز الوطني لبيانات علم الأحياء الدقيقة والمركز الوطني لجمع الموارد المسببة للأمراض.

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صحة, أبحاث

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