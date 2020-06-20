استئناف النقل الخاص لمستخدمي الصحة هذا السبت على الساعة الثانية زوالا

﻿يستأنف النقل الخاص لمستخدمي الصحة في ولاية الجزائر العاصمة اليوم السبت على الساعة الثانية زوالا في إطار الاجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), حسبما أفاد به مسؤول بالشركة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة "ايتوزا".

وأوضح المكلف بالاتصال بذات الشركة احسن عباد "تبعا للإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا, يستأنف نقل مستخدمي الصحة هذا السبت على الساعة الثانية زوالا بعدما عرف توقفا منذ الأربعاء الماضي".

وأضاف أن "التوقف المؤقت لنقل مستخدمي الصحة منذ الاربعاء الماضي يرجع الى التحضيرات الكبرى المرتبطة باستئناف نقل المسافرين", مطمئنا أن إيتوزا "ستضمن على حدى نقل المسافرين ومستخدمي الصحة في ظل احترام الاجراءات الضرورية المقررة لمكافحة الجائحة".

وذكر أن إيتوزا "توفر لمستخدمي الصحة نقل (10.000 شخص/يوميا) عبر 120 خطا نحو مختلف الهياكل الصحية بالعاصمة".

المصدر: واج

