وفاة شخصين في حادث مرور بالقرب من مدينة بريان بغرداية

﻿لقي شخصان كانا على متن دراجة نارية حتفهما سهرة امس الجمعة في حادث مرور بالقرب من مدينة بريان على بعد 70 كم شمال شرق ولاية غرداية, حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

و سجل الحادث في الطريق الولائي رقم 33 الرابط بين بلديتي بريان و القرارة على بعد 20 كلم شرق بريان عندما اصطدمت سيارة نفعية بدراجة نارية تقل شخصين في سن العشرين اللذين توفيا في مكان الحادث, حسب نفس المصدر.

و قام اعوان الحماية المدنية على اثره بنقل جثتي الضحيتين الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بريان.

كما قامت مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق حول ملابسات هذا الحادث و تحديد أسبابه.

