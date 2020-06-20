الرئيس تبون يستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا

استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم السبت السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا الشقيقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد هام, حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وتدخل هذه الزيارة في إطار الجهود المكثفة المتواصلة التي تبذلها الجزائر من أجل "استئناف الحوار بين الأشقاء الليبيين لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية يكون قائما على احترام إرادة الشعب الشقيق وضمان وحدته الترابية وسيادته الوطنية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية" كما أوضح البيان.

المصدر: الإذاعة الجزائرية