بن رحمة يقود برنتفورد لفوز مهم ويرفع رصيده الى 11 هدفا

قاد الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، ناديه برنتفورد الى تحقيق فوز مهم خارج الديار أمام فولهام (2-0)، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 38 من البطولة الانجليزية الأولى (شامبينشيب)، بتسجيله لهدف وتمريره لآخر.

وتمكن اللاعب الجزائري من افتتاح باب التهديف في الدقيقة 88، ليمرر كرة الهدف الثاني الذي وقعه زميله ماركونديس (90+1)، ليتم اختياره رجل المباراة، حيث نال أعلى تنقيط ب8.3 من 10.

وبهذا يرفع بن رحمة رصيده الى 11 هدفا و 7 تمريرات حاسمة منذ بداية الموسم الكروي الحالي (2019-2020).

وعلى إثر هذا الفوز، يحتل برانتفورد الصف الرابع مؤقتا برصيد (63) وبفارق ثماني نقاط عن متصدر الترتيب ويست برومويتش ألبيون (71)، علما أن المركزين الأولين يسمحان بالصعود مباشرة الى البطولة الممتازة، في الوقت الذي تلعب الفرق من الصف الثالث الى السادس دورة من أجل تحديد ثالث الصاعدين.

وارتبط إسم بن رحمة (25 سنة) بالانتقال الى نادي تشيلسي، الناشط في البطولة الممتازة "البريمرليغ"، حسب ما تداولته وسائل الإعلام الإنجليزية، بعد الموسم اللافت للأنظار الذي يقدمه مع برنتفورد.

يشار أن إبن مدينة عين تيموشنت احتفل بالهدف الذي سجله بالتضامن مع حركة رفض العنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء، الاحتفال الذي قام به عديد اللاعبين هذا الموسم بعد مقتل الأمريكي جورج فلويد.