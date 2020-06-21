الأرضية الرقمية ستكون الأداة الوحيدة للتسجيل في سبتمبر المقبل بمؤسسات التكوين المهني

أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة، مساء السبت بباتنة، بأن "الأرضية الرقمية للقطاع ستكون الأداة الوحيدة للتسجيل في سبتمبر المقبل" .

وأوضحت الوزيرة خلال تفقدها لورشة خياطة الأقنعة الواقية بمركز التكوين المهني إناث بمدينة باتنة رفقة الوزير المنتدب لدى وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة المكلف بالحاضنات نسيم ضيافات و ذلك في إطار زيارة عمل قاما بها إلى هذه الولاية بأن هذه الوسيلة "ستمكن الشباب الراغبين في تلقي تكوين وكذا مسؤولي مؤسسات القطاع من ربح الوقت الذي كان يضيع أثناء فترة التسجيلات".

و أضافت بأن هذه الأرضية ستسمح بمتابعة كاملة لمسار الشاب منذ دخوله المؤسسة التكوينية إلى غاية تخرجه منها.

وأشارت بن فريحة إلى أن الأرضية الرقمية الخاصة بقطاع التكوين والتعليم المهنيين موجودة وتم تحضيرها مضيفة أنه تم الشروع الأسبوع الماضي على مستوى الإدارة المركزية للقطاع في التسجيل المباشر لنظام التسيير البيداغوجي.

وشددت الوزيرة لدى استماعها لعرض حول القطاع بالولاية على ضرورة "تشجيع تخصصات الصناعة التحويلية للفواكه وكذا تجفيفها إلى جانب تخصصات أخرى حسب خصوصية كل منطقة" .

من جهته تفقد الوزير المنتدب المكلف بالحاضنات مقر الفرع الولائي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالحي الإداري القديم حيث استمع لعرض حول المؤسسات المصغرة المستحدثة بالولاية و أكد على دعم الدولة للمؤسسات المصغرة الناجحة و مرافقة المؤسسات المتعثرة من خلال إعادة بعثها.

و قد أشرفت وزيرة التكوين و التعليم المهنيين و الوزير المنتدب المكلف بالحاضنات بمدينة باتنة على تدشين دار المرافقة بمركز التكوين المهني باتنة3 بحي الشهداء حيث أكدا على "الأهمية التي يمثلها هذا المرفق الذي جاء لمرافقة الشباب من حاملي المشاريع" .