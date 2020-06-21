مقتل رضيعة وجرح 5 افراد من عائلة واحدة في حادث مرور بالجلفة

أودى حادث مرور وقع مساء أمس السبت، بولاية الجلفة إلى هلاك رضيعة عمرها (4 أشهر) ، وجرح 05 أشخاص آخرين (من عائلة واحدة)، حسب ما علم اليوم الاحد من مصالح الحماية المدنية.

وإستنادا للمكلف بالإعلام لدى - ذات المصالح - الملازم أول عبد الرحمان خاضر، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية لدائرة حد الصحاري ( 90 كيلومتر شمال الولاية)، لأجل حادث مرور، تمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية ترقيم ولاية غليزان، وذلك على محور الطريق الولائي رقم (167 ب) الرابط بين ذات المدينة وبلدية عين وسارة بالمكان المسمى " سرسو".

وقد خلف الحادث عين المكان، مصرع رضيعة، و جرح خمسة أشخاص آخرين من عائلة واحدة، أعمارهم تتراوح ما بين ( 03و35 سنة ) حيث تم تقديم لهم الإسعافات الأولية ونقلهم على جناح السرعة الى مستشفى عين وسارة ، وفقا لذات المصدر.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة، تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث المميت.