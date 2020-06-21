إثراء مسودة الدستور: خالدي يشرف على مراسيم استلام مقترحات من الجمعيات الشبانية

في إطار مشاورات المخطط الوطني للشباب و في سياق إثراء مسودة الدستور، أشرف وزير الشباب و الرياضة، سيد علي خالدي، أمس السبت، على المراسيم الرسمية لاستلام مقترحات صفوة من الجمعيات الشبانية الوطنية والمحلية من مختلف ربوع الوطن، تتويجا لمسار دؤوب من التنسيق و التشاور بين الوزارة وعينة من الحركة الجمعوية الشبانية.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة، على صفحتها في الفايسبوك، أنّ "هذا اللقاء مع عينة من الجمعيات الشبانية يشكل محطة من محطات المقاربة التشاورية المتكاملة ومتعددة القنوات التي يقوم عليها المخطط الوطني للشباب و التي تشمل، بالإضافة إلى المنتدى الرقمي للشباب الجزائري، الذي يعد فضاء مبتكرا للتفاعل مع الشباب عبر تقنيات التحاور عن بعد، وجملة من الدورات الاستشارية مع الشباب و الحركة الجمعوية الشبانية، حيث يقوم المخطط على إدراج الشباب ليس في تنفيذه فحسب وإنما أيضا في تصوره و إعداده و صياغته، باعتبار الشاب أكثر من كونه المستفيد من السياسات الموجهة له، الفاعل الأول في بلورتها."

وأضافت أنّ هذا المسعى التشاركي يتوافق مع عملية إثراء مسودة الدستور "التي تنص صراحة، و لأول مرة، على عمل الدولة على توفير الشروط الكفيلة بتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة العامة و مساهمتهم في تسيير الشؤون العمومية."