انطلاق سلسلة لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين بوزارة التربية

انطلقت اليوم بمقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة سلسلة اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين للرد على انشغالاتهم حول تقييم وتشخيص المنظومة التربية، وتسليم وثيقة مشروع الارضية للاثراء.

وأعلنت الوزارة في بيان لها اليوم أن الوزارة اطلقت سلسلة لقاءات مع الشركاء بدءا من يوم الأحد 21 جوان بمقرها بالمرادية، مع مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة بالقطاع،.

فيما رحبت بعض النقابات بهذه اللقاءات حيث أكد القيادي في الكناباست مسعود بوديبة في تصريح للاذاعة الجزائرية أن هذه الجلسات مخصصة للردود المتعلقة بالانشغالات المطروحة خلال اللقاءات الثنائية، التي اشرف عليها وزير التربية في القترة الممتدة بين 20 فيفري و12 مارس الماضيين، وكذا لمشروع ارضية جلسات التشخيص والتقييم.

كما كشف البيان ان الوزارة ستسلم في هذه اللقاءات وثيقة من المشروع للشركاء الاجتماعيين للمناقشة، وهو ما أكده ضيف القناة الاولى .

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية