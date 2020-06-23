استشهاد عريف بالجيش الوطني في اشتباك مع جماعة مسلحة بعين الدفلى

استشهد عريف بالجيش الوطني في اشتباكات مع جماعة ارهابية مسلحة امس بعين الدفلى، فيما تتواصل عملية التمشيط في المنطقة.

وخلال عملية نصب كمين بمنطقة قعدة الحجر، ببلدية طارق بن زياد، ولاية عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى، اشتبكت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مساء أمس السبت 20 جوان 2020، مع جماعة إرهابية مسلحة، مما أسفر عن استشهاد العريف المتعاقد "زناندة مصطفى"، أثناء أدائه لواجبه الوطني، حسب بيان لوزارة الدفاع على صفحتها الرسمية على الفايسبوك

وقد اتخذت مفارز الجيش الوطني الشعبي المشاركة في العملية -التي ما تزال متواصلة - كافة الإجراءات الأمنية اللازمة قصد تطويق وتمشيط المنطقة وملاحقة هؤلاء المجرمين حسب البيان ذاته.

واورد البيان تعازي رئيس الاركان بالنيابة اللّواء السعيد شنڨريحة، لأسرة الشهيد وذويه، مجددا حرص وعزم قوات الجيش الوطني الشعبي على مواصلة مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة حفاظا على الأمن والاستقرار عبر ربوع الوطن.