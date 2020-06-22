الفاف: استلام فندق "الأفناك" بسيدي موسى في شهر سبتمبر

سيتم استلام فندق "الأفناك" المخصص للمنتخب الجزائري، بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر) خلال شهر سبتمبر المقبل، حسب ما أعلنت عنه اليوم الأحد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على موقعها الرسمي.

وتوضح الهيئة الكروية ما يلي: "لقد انطلقت الأشغال منذ مدة وهي تعرف تقدما محسوسا، حيث سيتم استلام الفندق في غضون شهر سبتمبر المقبل"، مضيفة بأن رئيس الاتحادية، خير الدين زطشي، كان قد قام بزيارة معاينة للورشة وذلك قبل أسبوع للوقوف على مدى تقدم الأشغال.

واستغل زطشي هذه الفرصة ليحث العمال على "الإسراع في وتيرة الأشغال" من أجل انهائها في الموعد المحدد.

وتدخل أشغال الترميم في اطار عصرنة الفندق وجعله "مقرا رئيسيا بخمسة نجوم" ليضع رياض محرز ورفاقه في أحسن الظروف الممكنة خلال التربصات المقبلة بالجزائر.