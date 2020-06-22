تنديد باستمرار المجتمع الدولي في تعميق مأساة و معاناة اللاجئين الصحراويين

ندد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "كوديسا" باستمرار المجتمع الدولي في تعميق مأساة و معاناة اللاجئين الصحراويين و صمته المطبق على ما يرتكب من تأجيلات متكررة حول إقامة استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية في تجاوز تام لمخطط التسوية الأممي ـ الإفريقي ولكل المواثيق و العهود الدولية و قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأعلن التجمع في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، عن تضامنه مع اللاجئين في مختلف دول العالم، و خصوصا مع اللاجئين الصحراويين بمخيمات اللاجئين الصحراويين.

كما دعا الأمم المتحدة و كافة المنظمات الحقوقية الدولية إلى العمل الجاد على إنهاء مأساة اللاجئين الصحراويين و معاناتهم وتمكينهم من الحق في العودة إلى الصحراء الغربية، و ذلك بضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عبر استفتاء حر وعادل و نزيه يكفل كامل حقوقه المتضمنة في المواثيق والعهود الدولية.