تواصل مناقشة الاطروحات بالجامعات الجزائرية وسط اجراءات صارمة

تتواصل مناقشة الأطروحات عبر جامعات ومعاهد الوطن وسط اجراءات صارمة، تفرض ارتداء الكمامات على لجنة المناقشين والطالب، مع منع حضور عائلته وأصدقائه وفق ما كان معمولا به سابقا.

و برمجت جامعة البلدية 2 مناقشة 12 أطروحة دكتوراه إلى غاية 30جوان ضمن إجراءات صارمة وفق ما كشفه مدير الجامعة خالد رامولة الذي أكد في تصريح للإذاعة الجزائرية أن جامعته برمجت 12 مناقشة الى غاية نهاية هذا الشهر مضيفا ان كلية الحقوق ووحدها ناقشت 6 أطروحات لحد الآن، مؤكدا ان المناقشات علنية لكنها تقتصر على لجنة المناقشة ويمنع عنها عائلة وأصدقاء الطالب عملا بالإجراءات الصحية.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية