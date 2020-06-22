تنصيب أمال سلطاني مديرة للمركز الوطني للبحث في علم الآثار

أشرفت وزير الثقافة، مليكة بن دودة اليوم الاثنين على مراسم تنصيب الأستاذة الجامعية أمال سلطاني مديرة للمركز الوطني للبحث في علم الآثار خلفا للسيد توفيق حموم، حسبما جاء في بيان للوزارة.

وبهذه المناسبة "أعربت الوزيرة عن أملها في إعادة بعث مركز البحث هذا وترقيته إلى مستوى علمي عالي".

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وتجدر الإشارة إلى أن أمال سلطاني متحصلة على شهادة الدكتوراه في علم الأثار تخصص العملات النقدية القديمة.

كما أنها سيّرت خلية البحث بالمتحف الوطني للأثار القديمة والفنون الإسلامية قبل أن يتم تعيينها على رأس المتحف الوطني سيرتا بقسنطينة.

كما شاركت المديرة الجديدة في العديد من عمليات البحث عن الأثار بالإضافة إلى انتمائها إلى العديد من المجالس العلمية الوطنية والدولية.

للتذكير، أنشئ المركز الوطني للبحث في علم الأثار سنة 2005 وهو مركز يهدف إلى اجراء الدراسات والبحوث في علم الأثار والمشاركة في عمليات البحث الأثرية الوقائية.