رحيل المخرج الأمريكي جويل شوماخر عن سن 80 عاما

توفي جويل شوماخر مخرج فيلمَين من سلسلة "باتمان" و"لوست بويز"، هذا الاثنين، عن عمر 80 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان، حسب ما أفاد وكلاء أعماله.

وأوضح الوكلاء، في بيان إن هذا المخرج الذي بدأ حياته المهنية كمصمم أزياء قبل أن يصبح اسما بارزا في هوليوود، توفي في نيويورك "بعد عام من معركته مع السرطان".

وشوماخر معروف خصوصا بإخراجه فيلمي "باتمان فوريفر" (1995) و"باتمان أند روبن" (1997).

وتولى شوماخر إخراج سلسلة "باتمان" من تيم بيرتون وكان أول فيلم أخرجه من بطولة فال كيلمر ناجحا جدا.

وبدأ شوماخر مسيرته في هوليوود كمصمم أزياء في السبعينات وعمل على أفلام من بينها "سليبر" لوودي ألين (1973) و"انتيريرز" (1978).

و قد حقق أول نجاح له كمخرج من خلال فيلم "سانت إلموز فاير" في العام 1985.