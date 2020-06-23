الصين تطلق آخر قمر صناعي في نظام بيدو الملاحي

أطلقت الصين آخر قمر اصطناعي لنظام بيدو للملاحة عبر الاقمار الاصطناعية (بي دي إس) من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين في الساعة 9:43 صباح هذا الثلاثاء بتوقيت بكين.

وذكر المكتب الصيني للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية أن هذا القمر الصناعي رقم 55 في عائلة بيدو التي يشير اسمها إلى مجموعة "الدب الأكبر" النجمية حسب المصطلح باللغة الصينية، وتم إرساله إلى الفضاء بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-3 بي.

وقامت الصين بتطوير نظام ملاحة عالمى بقيمة 7 مليارات جنيه إسترلينى (9 مليارات دولار) لمنافسة النظام العالمى لتحديد المواقع (GPS) واستبداله فى نهاية المطاف.

وجرى تطوير النظام البديل، الذى يدعى بيدو Beidou ، وهو الاسم الصينى لكوكبة النجوم الشهيرة المعروفة فى العديد من الثقافات الأخرى باسم "Big Dipper"، من قبل القوة العظمى الآسيوية حيث تأمل الدولة فى تقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية.

وتأتى هذه الخطوة بسبب تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، مما جعل المسئولين الصينيين يشعرون بعدم الارتياح بشكل متزايد من الاعتماد على نظام تحديد المواقع العالمى المملوك من قبل الولايات المتحدة.

و يتم تطبيق هذا النظام فى مجموعة واسعة من الأنظمة بما فى ذلك الهواتف الذكية والسيارات المستقلة والطائرات والسفن، إذ تعمل بيدو حاليا فى الصين والمناطق المجاورة وستكون متاحة عالميا خلال هذا العام 2020.

وقال مارشال كابلان، الأستاذ فى قسم هندسة الطيران فى جامعة ماريلاند لوكالة بلومبرج: "إنهم لا يريدون الاعتماد على نظام تحديد المواقع الأمريكى، إن الصينيين لا يريدون أن يخضعوا لشيء يمكننا إيقافه".