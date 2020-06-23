اللواء سعيد شنقريحة يقوم بزيارة إلى فدرالية روسيا ابتداء من هذا الثلاثاء

شرع اللواء السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة ، ابتداء من هذا الثلاثاء وإلى غاية الخميس المقبل , في زيارة إلى موسكو, بدعوة من الفريق أول شويغو سيرغي كوجوغيفيتش، وزير دفاع فدرالية روسيا, حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و جاء في البيان " بدعوة من الفريق أول شويغو سيرغي كوجوغيفيتش، وزير دفاع فدرالية روسيا، يشرع السيد اللواء السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، ابتداء من اليوم 23 جوان 2020، في زيارة إلى موسكو، لحضور النشاطات الرسمية بمناسبة إحياء الذكرى الـ 75 لعيد النصر في الحرب الوطنية الكبرى 1941- 1945." و اوضح نفس المصدر ان "هذه الزيارة، التي تندرج في إطار تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة لفدرالية روسيا، ستكون سانحة للطرفين من أجل تباحث المسائل ذات الاهتمام المشترك".