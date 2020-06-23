نقابات التربية تتمسك بمطلب إلغاء امتحان شهادة التعليم المتوسط

جددت نقابات التربية مطلبها بخصوص اقتراح الغاء امتحان شهادة نهاية التعليم المتوسط ، مقترحة احتساب معدل الفصلين، كما طالب بعضها بتأجيل ملف اصلاح المنظومة التربوية الى ما بعد الاستفتاء على الدستور.

وقال منسق النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان إن نقابته طالبت بالغاء امتحان شهادة التعليم المتوسط، رغم تحديد تاريخه من قبل الوزارة، مقترحا تعويضه باحتساب معدل الفصلين، معللا ذلك بتعذر عودة التلاميذ الى المراجعة بعد انقطاع دام اكثر من 6 أشهر.

فيما دعا رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق الدزيري الى تأجيل اي حديث عن اصلاح المنظومة التربوية في الوقت الحالي، مقترحا ارجاء الملف الى ما بعد الاستفتاء على تعديل الدستور، لأن الوثيقة تحمل مواد تخص المنظومة التربوية وهي الضامن الواحد للاصلاح الحقيقي.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية.