شعيرة الأضحية لا تسقط بإلغاء موسم الحج

أكد الدكتور محند إيدير مشنان عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية في تصريح حصري للقناة الإذاعية الأولى ، أن الأضحية هي شعيرة من شعائر الإسلام ، داوم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ، إحياء لسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام ،ولا تسقط بسبب إلغاء موسم الحج.

وقال الدكتور مشنان " أن سنة الأضحية هي شعيرة أخرى لها علاقة بيوم عيد الأضحى ، ومن ثم فلا تسقط وتبقى مطلوبة على سبيل السنة، وحتى الحاج لا تجب عليه الأضحية ".

وأضاف مشنان "الحاج الذي يِؤدي المناسك يترتب عليه الهدي ، اذا كان عليه سبب من الأسباب، أما الأضحية فهي لغير الحجاج ومن ثم تبقى السنة قائمة في حدود المتاح ".

المصدر : ملتميديا الإذاعة الجزائرية - كمال علوي