بلادهان يؤكد أهمية مشاركة أبناء الجالية في الجهد التنموي ويعد بحل مشاكلهم ومرافقتهم

أكد الوزير المنتدب المكلف بالجالية الكفاءات الجزائرية بالخارج رشيد بلادهان على أهمية مشاركة أفراد الجالية في الجهد التنموي من خلال إرساء أسس سياسة صناعية وطنية حديثة تستجيب لتطلعات ومتطلبات الجزائر الجديدة.

وأضاف الوزير المنتدب خلال لقاء جمع الوزير بعدد من الجزائريين المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالجزائر أن الحكومة لديها النية في بلورة رؤية واضحة بشأن المستثمرين من أبناء الجالية ومرافقتهم من أجل تسهيل عملية مساهمتهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

في السياق أوضح بلادهان أن الحكومة تعكف في هذا الصدد على صياغة منظومة قانونية طويلة المدى تأخذ بعين الاعتبار كل المتطلبات التي تسمح بطمأنة المستثمرين على استثماراتهم وكذا معالجة المشاكل المالية التي يمكن أن تعطل تلك الاستثمارات مشيرا إلى أن الحكومة تخطط لفتح بنوك جزائرية في الخارج لهذا الغرض.