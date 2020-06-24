كورونا: 157 إصابة جديدة، 115 حالة شفاء و9 وفيات في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 9 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 115 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه، اليوم الثلاثاء، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأفاد الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية

الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، بأن العدد الاجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 12077 حالة، و هو ما يمثل نسبة 5ر27 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 861 في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 8674 حالة.

و أوضح أن الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمائة من مجموع الوفيات.

و أضاف الدكتور فورار بأن 29 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية و17 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية .

أما فيما يتعلق بالحالات التي خضعت للعلاج حسب البروتوكول المعمول به، فقد بلغ عددها 26204 حالة، فيما يوجد حاليا 37 مريضا بالعناية المركزة.

في الأخير، أكد الدكتور فورار أن ارتداء القناع الواقي واجب وطني و سلوك مسؤول من أجل منع انتقال الفيروس.