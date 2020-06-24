مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة: إدانة المتهم العميد واسيني بوعزة ب8 سنوات حبسا نافذا

أصدر مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة اليوم الثلاثاء حكما يقضي بإدانة المتهم العميد واسيني بوعزة، المدير العام للأمن الداخلي سابقا، بعقوبة ثماني سنوات حبسا نافذا و 500.000 دج غرامة نافذة بتهم منها إهانة هيئة نظامية، التزوير واستعمال المزور، حسبما جاء في بيان لذات المجلس.

وأوضح البيان الذي تلقت /وأج نسخة منه أنه "طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية لا سيما المادة 11 فقرة 3 منه و في إطار الاحترام التام لقواعده، يحيط السيد النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الرأي العام علما، بأنه تم هذا اليوم 23 يونيو 2020 عقد جلسة علنية بالمحكمة العسكرية بالبليدة، للفصل حضوريا في الملف الأولي للمدير العام للأمن الداخلي /سابقا، المتهم العميد واسيني بوعزة، المفتتح ضده من أجل تهم إهانة هيئة نظامية بالقول، إهانة مرؤوس، التزوير و استعمال المزور، حيازة سلاح ناري و ذخيرة حربية من الصنف الرابع، الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمواد 144 و 222 من قانون العقوبات، و 4 و 32 من الأمر 97/06 المؤرخ في 21 /01/ 1997 المتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة، و 320 من قانون القضاء العسكري".

و أضاف البيان أن المحكمة العسكرية أصدرت حكما يقضي ب"إدانة المتهم العميد واسيني بوعزة، من أجل جرائم إهانة هيئة نظامية بالقول، إهانة مرؤوس، استعمال المزور، حيازة سلاح ناري و ذخيرة حربية من الصنف الرابع، و عقابا له الحكم عليه حضوريا بعقوبة ثمانية (08) سنوات حبسا نافذا و 500.000 دج غرامة نافذة مع مصادرة الأشياء المحجوزة".

و أشار البيان أنه تم الفصل في هذه القضية "في انتظار محاكمات أخرى في قضايا محل تحقيق".