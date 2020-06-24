الجزائر تعرب عن استنكارها و "بشدة" للقصف الذي استهدف عاصمة السعودية الرياض

أعربت الجزائر عن استنكارها و "بشدة" للقصف الذي استهدف عاصمة العربية السعودية الرياض، داعية إلى ضبط النفس و تغليب الحوار من أجل تجاوز كل الخلافات أيا كانت، وفقا لما جاء، يوم الثلاثاء، في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و جاء في البيان: "تستنكر الجزائر بشدة القصف الذي طال عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتجدد رفضها الكامل لأي اعتداء على أي بلد عربي".

كما أضاف المصدر ذاته "وإذ تعبر الجزائر مجددا عن تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فإنها تدعو إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة وتفضيل لغة الحوار كسبيل أنجع لتجاوز كل الخلافات من أي طبيعة كانت".