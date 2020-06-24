الرئيس تبون يجري تعديلا في الحكومة

وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء، المرسوم الرئاسي رقم 163 المتضمن تعديلا في الحكومة، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

و بمقتضى هذا المرسوم، عين رئيس الجمهورية السيدات و السادة الآتية أسماءهم:

-عبد العزيز جراد : وزير أول

-صبري بوقدوم: وزير الشؤون الخارجية.

-كمال بلجود : وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

-بلقاسم زغماتي : وزير العدل حافظ الأختام.

-أيمن بن عبد الرحمان : وزير المالية.

-عبد المجيد عطار : وزير الطاقة.

-شمس الدين شيتور: وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

-الطيب زيتوني: وزير المجاهدين وذوي الحقوق.

-يوسف بلمهدي : وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

-محمد أوجاوت: وزير التربية الوطنية.

-عبد الباقي بن زيان : وزير التعليم العالي و البحث العلمي.

-هيام بن فريحة : وزيرة التكوين والتعليم المهنيين.

-مليكة بن دودة : وزيرة الثقافة و الفنون.

-سيد علي خالدي : وزير الشباب والرياضة.

-منير خالد براح : وزير الرقمنة و الإحصائيات.

-إبراهيم بومزار: وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

-كوثر كريكو: وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

-فرحات آيت علي إبراهيم: وزير الصناعة.

-محمد عرقاب : وزير المناجم.

-عبد الحميد حمدان : وزير الفلاحة والتنمية الريفية.

-كمال ناصري: وزير السكن والعمران والمدينة.

-كمال رزيق : وزير التجارة.

-عمار بلحيمر: وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة.

-فاروق شيعلي : وزير الأشغال العمومية.

-لزهر هاني : وزير النقل.

-أرزقي براقي : وزير الموارد المائية.

-محمد حميدو : وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي.

-عبد الرحمان بن بوزيد: وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

-أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف : وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

-بسمة أزوار : وزيرة العلاقات مع البرلمان.

-نصيرة بن حراث: وزيرة البيئة.

-سيد أحمد فروخي: وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

-عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد: وزير الصناعة الصيدلانية.

-محمد شريف بلميهوب : وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالاستشراف.

-نسيم ضيافات: وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات المصغرة.

-ياسين المهدي وليد: وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة .

-سمير شعابنة : وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالجالية الوطنية بالخارج.

-عيسى بكاي: وزير منتدب لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الخارجية.

-حمزة أل سيد الشيخ: وزير منتدب لدى وزيرة البيئة مكلف بالبيئة الصحراوية.

-سليمة سواكري : كاتبة دولة لدى وزير الشباب و الرياضة مكلفة برياضة النخبة.

-بشري يوسف سحايري: كاتب دولة لدى وزيرة الثقافة مكلف بالصناعة السينماتوغرافية.