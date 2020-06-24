الرئيس تبون يجري تعديلا في الحكومة

23/06/2020 - 21:29

وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون،  مساء اليوم الثلاثاء، المرسوم الرئاسي رقم 163 المتضمن تعديلا في الحكومة،  حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

و بمقتضى هذا المرسوم، عين رئيس الجمهورية السيدات و السادة الآتية أسماءهم:

 

        -عبد العزيز جراد : وزير أول     

        -صبري بوقدوم: وزير الشؤون الخارجية.  

        -كمال بلجود : وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 

        -بلقاسم زغماتي : وزير العدل حافظ الأختام.  

        -أيمن بن عبد الرحمان : وزير المالية.  

        -عبد المجيد عطار : وزير الطاقة. 

        -شمس الدين شيتور: وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. 

        -الطيب زيتوني: وزير المجاهدين وذوي الحقوق. 

        -يوسف بلمهدي : وزير الشؤون الدينية والأوقاف. 

        -محمد أوجاوت: وزير التربية الوطنية.      

        -عبد الباقي بن زيان : وزير التعليم العالي و البحث العلمي. 

        -هيام بن فريحة : وزيرة التكوين والتعليم المهنيين. 

        -مليكة بن دودة : وزيرة الثقافة و الفنون. 

        -سيد علي خالدي : وزير الشباب والرياضة. 

        -منير خالد براح : وزير الرقمنة و الإحصائيات.  

        -إبراهيم بومزار: وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

        -كوثر كريكو: وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

        -فرحات آيت علي إبراهيم: وزير الصناعة.

        -محمد عرقاب : وزير المناجم.     

        -عبد الحميد حمدان : وزير الفلاحة والتنمية الريفية.

        -كمال ناصري: وزير السكن والعمران والمدينة.

        -كمال رزيق : وزير التجارة. 

        -عمار بلحيمر: وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة. 

         -فاروق شيعلي : وزير الأشغال العمومية.

        -لزهر هاني : وزير النقل.

        -أرزقي براقي : وزير الموارد المائية.

        -محمد حميدو : وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي.

        -عبد الرحمان بن بوزيد: وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 

        -أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف : وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. 

         -بسمة أزوار : وزيرة العلاقات مع البرلمان.

         -نصيرة بن حراث: وزيرة البيئة. 

        -سيد أحمد فروخي: وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

        -عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد: وزير الصناعة الصيدلانية.

        -محمد شريف بلميهوب : وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالاستشراف.  

        -نسيم ضيافات: وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات المصغرة.

        -ياسين المهدي وليد: وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة .

        -سمير شعابنة : وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالجالية الوطنية بالخارج.

        -عيسى بكاي: وزير منتدب لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الخارجية.

        -حمزة أل سيد الشيخ: وزير منتدب لدى وزيرة البيئة مكلف بالبيئة الصحراوية.

        -سليمة سواكري : كاتبة دولة لدى وزير الشباب و الرياضة مكلفة برياضة النخبة.

        -بشري يوسف سحايري: كاتب دولة لدى وزيرة الثقافة مكلف بالصناعة السينماتوغرافية.

وسوم:

الجزائر, سياسة

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