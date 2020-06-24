الرئيس تبون يجري تعديلا في الحكومة

وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء، المرسوم الرئاسي رقم 163 المتضمن تعديلا في الحكومة، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
و بمقتضى هذا المرسوم، عين رئيس الجمهورية السيدات و السادة الآتية أسماءهم:
-عبد العزيز جراد : وزير أول
-صبري بوقدوم: وزير الشؤون الخارجية.
-كمال بلجود : وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
-بلقاسم زغماتي : وزير العدل حافظ الأختام.
-أيمن بن عبد الرحمان : وزير المالية.
-عبد المجيد عطار : وزير الطاقة.
-شمس الدين شيتور: وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
-الطيب زيتوني: وزير المجاهدين وذوي الحقوق.
-يوسف بلمهدي : وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
-محمد أوجاوت: وزير التربية الوطنية.
-عبد الباقي بن زيان : وزير التعليم العالي و البحث العلمي.
-هيام بن فريحة : وزيرة التكوين والتعليم المهنيين.
-مليكة بن دودة : وزيرة الثقافة و الفنون.
-سيد علي خالدي : وزير الشباب والرياضة.
-منير خالد براح : وزير الرقمنة و الإحصائيات.
-إبراهيم بومزار: وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
-كوثر كريكو: وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
-فرحات آيت علي إبراهيم: وزير الصناعة.
-محمد عرقاب : وزير المناجم.
-عبد الحميد حمدان : وزير الفلاحة والتنمية الريفية.
-كمال ناصري: وزير السكن والعمران والمدينة.
-كمال رزيق : وزير التجارة.
-عمار بلحيمر: وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة.
-فاروق شيعلي : وزير الأشغال العمومية.
-لزهر هاني : وزير النقل.
-أرزقي براقي : وزير الموارد المائية.
-محمد حميدو : وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي.
-عبد الرحمان بن بوزيد: وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
-أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف : وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
-بسمة أزوار : وزيرة العلاقات مع البرلمان.
-نصيرة بن حراث: وزيرة البيئة.
-سيد أحمد فروخي: وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
-عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد: وزير الصناعة الصيدلانية.
-محمد شريف بلميهوب : وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالاستشراف.
-نسيم ضيافات: وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات المصغرة.
-ياسين المهدي وليد: وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة .
-سمير شعابنة : وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالجالية الوطنية بالخارج.
-عيسى بكاي: وزير منتدب لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الخارجية.
-حمزة أل سيد الشيخ: وزير منتدب لدى وزيرة البيئة مكلف بالبيئة الصحراوية.
-سليمة سواكري : كاتبة دولة لدى وزير الشباب و الرياضة مكلفة برياضة النخبة.
-بشري يوسف سحايري: كاتب دولة لدى وزيرة الثقافة مكلف بالصناعة السينماتوغرافية.